Miranchuk-Scamacca-Koopmeiners: tre schiaffi Atalanta al Napoli

L’Atalanta batte con un secco 3-0 il Napoli al Maradona. Primo tempo di sostanziale equilibrio, sbloccato da un guizzo di Miranchuk al 22′. Il russo insacca la rete del vantaggio dopo una mischia in area di rigore. Di Pasalic l’assist. Gli azzurri hanno protestato per una spinta di Scamacca su Rrahmani, che Pairetto non ha giudicato meritevole di fallo. Pochi minuti dopo, ancora il russo a sfiorare addirittura il colpo del ko, ma il palo salva Meret e il Napoli.

Ma il raddoppio arriva al 45′, Scamacca recupera palla, calcia di destro al limite che batte Meret. Un 2-0 secco della Dea al Maradona contro un Napoli in enormem difficoltà. Atalanta che può rammaricarsi per il problema a Scalvini, uscito per un problema muscolare.

Il Napoli ha provato a rispondere con qualche conclusione da fuori di Politano, ma poca roba per impensierire Carnesecchi.

Nella ripresa, sussulto del Napoli che in 30 secondi colpisce due pali, con Zielinski e con Lobotka, deviato da Osimhen. Il Napoli ci prova ancora con Zielinski, ma Carnesecchi dice di no. Atalanta che perde anche Zappacosta al 60′, e tra Ruggeri.

Il Napoli cerca ancora di riaprirla, ancora Zielinski e Osimhen che non trovano la porta. Per l’Atalanta nel finale entra anche Koopmeiners. L’olandese non si fa trovare impreparato trovando un altro gol pesantissimo, il tredicesimo in una stagione strepitosa, l’ottavo in campionato. Lui che era uno dei grandi dubbi della vigilia.

Una grande Atalanta quindi sbanca il Maradona, primo ko in campionato per Calzona. Atalanta che sale a 50, al quinto posto, il Napoli resta a 45. Bordate di fischi al Maradona per i campioni d’Italia.

Foto: twitter Atalanta