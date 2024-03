Miranchuk più Scamacca: 2-0 Atalanta a Napoli dopo 45′

L’Atalanta conduce 1-0 al Maradona sul Napoli. Una gara con pochi spunti, sostanziale equilibrio, sbloccata al momento da un guizzo di Miranchuk al 22′. Il russo insacca la rete del vantaggio dopo una mischia in area di rigore. Di Pasalic l’assist. Gli azzurri hanno protestato per una spinta di Scamacca su Rrahmani, che Pairetto non ha giudicato meritevole di fallo. Pochi minuti dopo, ancora il russo a sfiorare addirittura il colpo del ko, ma il palo salva Meret e il Napoli.

Ma il raddoppio arriva al 45′, Scamacca recupera palla, calcia di destro al limite che batte Meret. Un 2-0 secco della Dea al Maradona contro un Napoli in enormem difficoltà.

Il Napoli ha provato a rispondere con qualche conclusione da fuori di Politano, ma poca roba per impensierire Carnesecchi.

Foto: Instagram personale