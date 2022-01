Miranchuk, il Genoa è pronto da almeno venti giorni

È sempre calda la pista Aleksej Miranchuk in chiave Genoa. Una situazione scandita ormai da 20 giorni: ne parlammo il giorno di Natale e poi il 3 gennaio. A quei tempi era in corsa Younes che già aveva preso tempo e poi avrebbe optato per altre soluzioni. E anche Piccoli, ma per l’attaccante nel pomeriggio di ieri c’è stato il sorpasso della Samp in attesa del via libera dell’Atalanta.

Via libera che Gasperini deve dare per lo stesso Miranchuk, con Boga in Coppa d’Africa e troppi contrattempi negli ultimi giorni. Ma il Genoa è in paziente attesa da circa 20 giorni e vuole tagliare il traguardo.

Foto: Instagram personale