Pjanic su Spalletti: “E’ un allenatore incredibile, gioca un bel calcio sia in campionato sia in Europa”

Miralem Pjanic, centrocampista dello Sharjah, ha speso delle parole sul suo ex mister Luciano Spalletti: “Io ho avuto la sfortuna di aver potuto lavorare con mister Spalletti solo sei mesi (stagione 2015-16): è stato un grandissimo piacere giocare nella sua squadra. Sono stati sei mesi bellissimi perché era proprio divertente il suo calcio. Non mi sorprende che ora il Napoli stia facendo così bene. Come sempre: le sue squadre sono toste da affrontare e belle da vedere. E’ un allenatore incredibile, veramente molto bravo. Il Napoli è primo meritatamente: gioca un bel calcio sia in campionato sia in Europa”. A riferirlo è Tuttosport.

Foto: Profilo Twitter Sharjah