Miracoli di Suzuki e un gol annullato a Mihaila ma a fine primo tempo nessuno ha la meglio tra Toro e Parma (0-0)

Primo tempo finito 0-0, ma la partita è viva allo Stadio Olimpico Grande Torino tra Toro e Parma. Al minuto nove c’è la prima vera occasione del match che capita sulla testa di Che Adams su assist di Lazaro, ma Suzuki compie un miracolo. Dopo meno di un minuto il Parma riparte Cancellieri mette in mezzo per Mihaila che segna il primo gol in questa Serie A, ma annullato per fuorigioco iniziale del numero 22 crociato. Occasione enorme al minuto 16 per il Torino con Karamoh che poteva tirare un paio di volte a colpo sicuro dall’area piccola ma gli ospiti riescono a salvarsi. Dopo un paio di minuti altra occasione per Che Adams sempre dopo assist di Lazaro, questa volta di destro al volo, ma il risultato è uguale: altra parata di Suzuki. La seconda parte del primo tempo è sempre divertente, ma con meno occasioni pericolose. L’ultima è un tiro di Hernani dal limite dell’area dopo un corner del Parma ma finisce alto.

Foto: Instagram Torino