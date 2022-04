Mirabelli: “Dobbiamo crederci fino alla fine, domenica riempiamo lo stadio”

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova, ha caricato l’ambiente – in vista dell’ultimo turno di regular season, dove i biancoscudati si giocheranno la promozione diretta in Serie B – attraverso il sito ufficiale del club: “Abbiamo il sacrosanto dovere tutti noi, dall’ambiente ai giocatori, di crederci fino alla fine. Dal match del Druso restano sensazioni positive. Siamo andati lì, abbiamo affrontato una grande squadra che fino a quel momento aveva dominato il campionato, e forse lo aveva dato già per vinto; ancora detiene il record della migliore difesa in Europa e quindi è una formazione tosta. Eppure, per chiunque ha visto la partita, se c’era una compagine che doveva vincere, quella era la nostra.

Io ci credo fermamente perché abbiamo fatto un percorso straordinario che dobbiamo completare: ora manca l’ultimo tassello e mi auguro che i ragazzi riescano a fare quanto serve. I tifosi? Mi è piaciuto molto l’esodo a Bolzano, dobbiamo assolutamente ripeterlo anche in casa e riempire ogni posto dell’Euganeo perché questa è un’occasione unica e solo con l’unione di tutte le componenti riusciremo forse a vincere“.

Foto: profilo Instagram Mirabelli