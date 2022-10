Minuto di silenzio per Ventrone prima di Brighton-Tottenham: Conte in lacrime in panchina

Grande commozione all’Amex Stadium durante il minuto di raccoglimento dedicato a Gian Piero Ventrone, preparatore atletico degli Spurs, venuto a amncare giovedì scorso. Prima della sfida tra Brighton e Tottenham di Premier League, è stato dedicato un minuto per ricordare la sua memoria. Ventrone, ex preparatore storico anche della Juve, aveva lavorato negli ultimi mesi nello staff di Conte.

Il tecnico, visibilmente commosso, era in lacime in panchina.

