Minacce all’arbitro: “Se torni a dirigerci ti uccido”. Otto giornate al capitano del Lanus

Gravissimo episodio accaduto in Argentina. L’attaccante, e capitano, del Lanus, Lautaro Acosta, ha subito una squalifica di otto giornate dagli organi disciplinari della Federcalcio argentina. Il calciatore è colpevole di avere minacciato di morte un arbitro.

I fatti risalgono allo scorso 29 novembre, data della partita del Lanus contro il Racing arbitrata dal signor Dario Herrera con cui Acosta già in passato aveva avuto problemi. Subito dopo il fischio finale i due avevano avuto una discussione in campo, continuata poi negli spogliatoi, con Acosta che era entrato iin quello del direttore di gara e gli aveva detto “sei un maledetto superbo, e un poco di buono. Se ti ritrovo ad arbitrare una nostra partita, giuro che ti uccido”.

Ne era seguito un ‘contatto’ e per separare i due era stato necessario l’intervento di alcuni steward e delle forza dell’ordine. Successivamente Herrera aveva sporto denuncia contro il calciatore in commissariato ad Avellaneda. Acosta era stato anche deferito a livello di giustizia sportiva, e ora dovrà rimanere fermo per otto giornate, pena che in Argentina alcuni giudicano troppo ‘soft’.

Foto: Twitter Lanus