Minacce su Tel Aviv, a rischio l’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid

A rischio l’ultima amichevole del precampionato della Juventus. Il confronto con l’Atletico di Simone è messo a rischio dalla difficile situazione a Tel Aviv. Nelle scorse ore, infatti, come riferito dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, una serie di missili sparati dall’esercito israeliano ha causato almeno otto vittime, tra le quali una bambina di cinque anni, e 44 feriti, bilancio diffuso dal ministero della Salute palestinese. Altri missili avrebbero colpito località a nord e a sud della Striscia, per questo non sussisterebbero le condizioni di sicurezza per far disputare l’ultimo match test estivo per entrambe le squadre prima dell’inizio dei rispettivi campionati. La squadra di Allegri aspetta novità, avendo in programma il decollo da Caselle nel primo pomeriggio di sabato dopo la seduta di allenamento mattutina alla Continassa.

Foto: Instagram Juve