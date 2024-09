Milojevic: “Contro l’Inter servirà una partita eroica. Inzaghi è un allenatore preparato”

Il tecnico della Stella Rossa, Vladan Milojević, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter di Champions League.

Queste le sue parole: “Ci siamo allenati a Belgrado, abbiamo deciso così visto che abbiamo avuto poco tempo. Vedrete domani che partita abbiamo preparato”.

Com’è la situazione di Glazer visto il suo recente infortunio? “È ok, vedremo per la partita di domani. Ha fatto una risonanza magnetica e sta bene, deciderò domani”.

L’Inter ha doppi ruoli coperti. “Parliamo di una squadra di campioni, hanno molte motivazioni per la Champions e per tutti gli obiettivi che hanno. Hanno giocatori di qualità su tutte le posizioni, ce ne sono molti di grande esperienza internazionale. Usano lo stesso sistema da anni e sono abituati, così possono cambiare giocatori a prescindere dalle loro caratteristiche”.

Arnautovic e Taremi in attacco potrebbero cambiare i vostri piani? “Non penso, non giocano undici giocatori ma tutta la rosa. A prescindere dai singoli, hanno ottimi giocatori ed è difficile scegliere: non possiamo permetterci il lusso di sottovalutare nessuno, sono solo valutazioni dell’allenatore avversario. Ciascuno fa i suoi programmi e cerca difetti da superare per poter superare l’avversario, non sottovalutiamo certo giocatori come Taremi e Arnautovic“.

Maksimovic ha giocato nel derby, avrà un’altra possibilità? “Se un giocatore si allena non si tratta di rischiare, anche se è un giovane. È un ragazzino che ha meritato di giocare, possiamo parlare di Prutsen che l’anno scorso non c’era: sono ragazzi che sanno come funziona da noi, devono lavorare e noi li seguiamo. Poi ricevono quello che meritano, magari a volte più tardi del previsto. Ma alla fine ottieni sempre cosa meriti”.

Quali saranno gli elementi decisivi domani per la partita? “A questo livello, quando si gioca contro grandi squadre, bisogna essere costanti per novanta minuti. Servono concentrazione e disciplina, non parliamo di motivazione che sarà ovviamente al top. Domani giochiamo contro squadre che hanno un loro tipo di gioco, noi dovremo fare una partita eroica e attaccare quando ne avremo la possibilità. Non ci devono essere passi falsi, non possiamo cominciare male la gara”.

Nella sua carriera ha avuto modo di conoscere qualche allenatore italiano? “Bella domanda, ho grande rispetto degli allenatori italiani. Ho seguito Pioli quando allenava il Bologna ed è stato un grande onore. Ho avuto la possibilità di sfidare Ancelotti, uno dei più grandi allenatori. Secondo me il più grande”.

Ha parlato con Stankovic? “Non ho sentito Deki, sicuramente è un giocatore che ha voluto bene all’Inter e a cui hanno voluto bene. Sappiamo quello che ha vinto qui, tutto il possibile, ed è stato bellissimo vederlo vincere. Ma non l’ho sentito”.

L’obiettivo sarà correre al massimo e cercare di mettere in difficoltà i giocatori dell’Inter, che sono molto esperti? “Oggi come oggi senza preparazione fisica non puoi giocare, a prescindere dall’età. L’Inter ha un ottimo stile di gioco, che usa sempre: quando hai giocatori di altissimo livello, è tutto più facile, anche gestire le energie. Noi abbiamo giocatori giovani, con grandi motivazioni. Ma non ne farei un discorso di età”.

Cosa apprezza del calcio di Inzaghi? “Ho seguito la sua carriera, l’Inter ha costruito un ottimo sistema di gioco sotto la sua gestione. Ha la capacità di inserire meglio i nuovi, è importante avere continuità nel corso degli anni: penso anche al caso del Leverkusen, che gioca ancora meglio nel secondo anno di Xabi Alonso. Inzaghi ha usato una base e ha sempre cercato di migliorarsi, una cosa che dà sempre risultati. Nel calcio non c’è mai tempo e tutti dipendiamo dai risultati”.

L’Inter è stata messa in difficoltà dal 4-2-4 nel derby, con un uomo che disturbava Calhanoglu. È una soluzione a cui pensate? “Siete sicuri che giocherà Calhanoglu? È un giocatore molto importante, noi abbiamo il nostro piano: proveremo ad applicarlo domani, ma penso che Calhanoglu sia un top player“.

