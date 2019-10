Milner all’ultimo respiro: il Liverpool piega il Leicester, Klopp fa 8 su 8

Ottava vittoria di fila per il Liverpool. Contro il Leicester, la squadra di Klopp passa 2-1 al termine di una sfida al cardiopalma: un rigore di Milner conquistato da Mané dopo una sciocchezza di Albrighton regala il successo ai Reds al 95′. Il Liverpool fa così 8 su 8 in Premier League, confermando il filotto e avvinandosi così al ‘derby d’Inghilterra col Manchester United – in programma dopo la sosta – a punteggio pieno.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool