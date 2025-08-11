L’Udinese prova ad accelerare per Miller: pronta un’offerta da 4,5 milioni

11/08/2025 | 14:01:09

Lennon Miller è un centrocampista scozzese di assoluto talento, classe 2006 di proprietà del Motherwell e con un possibile futuro in Serie A. Dopo i tentativi concreti del Bologna, che almeno fin qui non sono andati in porto, secondo Gianluigi Longari nelle ultime ore si è mossa l’Udinese che era già stata su Miller. I friulani hanno incassato il no di Witsel (che ha scelto il Girona) e si stanno muovendo per un altro centrocampista.

Foto: Instagram Miller

