Conferme su Miller: il Bologna spinge, l’Udinese non molla

28/07/2025 | 11:53:41

Lennor Miller è un centrocampista scozzese classe 2006 molto promettente che ha ribadito le sue qualità con il Motherwell. Il ragazzo ha diverse proposte in giro per l’Europa, ma soprattutto i riflettori accesi in Serie A. Il Bologna ci aveva provato e adesso sta spingendo per chiudere l’operazione con la benedizione di uno scozzese doc come Ferguson. Alla finestra, come raccontato da Gianluigi Longari, c’è anche l’Udinese che non molla, presto avremo nuovi e importanti sviluppi.

Foto: insta miller