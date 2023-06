Milito: “Spero che Lautaro possa sollevare la coppa stasera”

Diego Milito, presente ad Istanbul per la finale di questa sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un gruppo di giornalisti durante un evento organizzato dalla UEFA. Ecco le sue parole: “Come 13 anni fa! L’Inter torna in finale di Champions, sono felicissimo per il Club, ora deve vincere la quarta Champions, ha le armi per far male al City. Spero che il mio grande amico Lautaro possa sollevare la Coppa!”.

Foto: Milito Twitter uff Inter