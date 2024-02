Milito: “Sapevo che l’Inter era la scelta giusta per Lautaro. Può davvero diventare una bandiera”

Diego Milito, ex centravanti dell’Inter del treble e oggi dirigente sportivo, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Eccone un estratto in cui l’ex nerazzurro si è soffermato sul connazionale Lautaro Martinez, svelando un curioso retroscena che lo vide protagonista ai tempi in cui faceva parte della dirigenza degli argentini del Racing: “Le discussioni erano avanti con l’Atletico Madrid: ballavano un paio di milioni, non di più. Ho chiamato Javier Zanetti perché sapevo che anche loro lo seguivano e a quel punto hanno accelerato: Ausilio è venuto qua e abbiamo chiuso. Non penso di aver fatto niente per spingerlo da una parte o dall’altra, ma sono comunque contento che sia andata così. Il merito resta solo dell’Inter. Sapevo che Milano era la scelta giusta per Lautaro: lì un argentino si sente sempre a casa.

Certe decisioni sono personali, ma so quanto si trovi bene a Milano e quanto all’Inter abbia trovato l’ambiente giusto. Può davvero diventare una bandiera nel lungo periodo: essere capitano e punto di riferimento di un club e di un intero popolo lo responsabilizza.”

Foto: Twitter Inter