Milito: “Mourinho mi voleva al Real, ma all’Inter ero troppo felice. Bernabeu? Abbiamo scritto la storia”

Intervistato da AS, Diego Milito, ex attaccante argentino dell’Inter, ha parlato di diversi temi, in vista della gara tra Real Madrid e Inter di questa sera, ricordando la notte del triplete al Bernabeu nel 2010 e del Real che lo aveva cercato più volte.

Queste le sue parole: “L’Inter può farcela stasera. Nel calcio devi sempre crederci. È una partita di livello top tra due grandi squadre. L’Inter può vincere al Bernabeu. Chiaro che sarà difficile, però credo che oggi l’Inter può fare un grande match e vincere. I nerazzurri sono in un buon momento, con un buon allenatore e giocatori capaci di mettere in difficoltà il Real”.