Milito: “Lukaku mi ha deluso, per fortuna c’è Thuram. Arnautovic farà bene”

L’ex attaccante nerazzurro Diego Milito è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del derby e di diverse vicende del mercato estivo dell’Inter: “Sarà un derby equilibrato, non vedo una squadra dominare sull’altra. Credo che l’Inter sia leggermente favorita: sta giocando bene, la fiducia è al massimo e in gare come queste è un aspetto che segna la differenza. Istanbul è stata una sconfitta sul campo, ma in realtà ha prodotto un salto in avanti nella testa di tutti i calciatori. Ecco perchè mi sento di dire che l’Inter farà un grande percorso in campionato. La seconda stella è una motivazione ulteriore. Perchè chi lo vince resta nella storia. Lukaku? Mi ha deluso la modalità, la maniera con cui il giocatore ha fatto la sua scelta. L’Inter puntava ancora su di lui, lui in nerazzurro aveva fatto benissimo: è stato trattato bene da tutti, anche i tifosi l’avevano riaccolto dopo il ritorno dal Chelsea… ecco, per questo ci sono rimasto male. Per fortuna è arrivato Thuram… Il francese mi ha fatto una buonissima impressione. Ha grandi potenzialità , si intuiscono vendendolo muoversi. Arnautovic farà bene, aiuterà l’Inter. E anche nello spogliatoio è un personaggio positivo“.

Foto: Twitter Inter