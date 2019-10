Milito: “L’Inter ha posto le basi per una stagione importante. Nel 2010 ci abbiamo messo il cuore”

Stasera si gioca Barcellona-Inter, una sfida che porta alle memorie dei tifosi nerazzurri l’impresa delle semifinali di Champions League del 2010, trampolino di lancio per la vittoria in finale contro il Bayern. A proposito ha parlato proprio un eroe del Triplete come Diego Milito, queste le sue dichiarazioni al Corriere dello Sport: “La partita contro il Barcellona ci ha permesso di arrivare al sogno che avevamo, ovvero quello di alzare la Champions dopo tanti anni. Fu un match epico contro la squadra che aveva Messi, il migliore calciatore al mondo, in un momento straordinario. Quella fu una grande Inter. Aveva cuore e non mollava mai. Dopo l’espulsione di Thiago Motta ci siamo compattati e abbiamo dato più del 100% meritando la finale. Il vero capolavoro è stato fatto all’andata, una gara perfetta e straordinaria. Andare a Barcellona con quel vantaggio ci ha dato la consapevolezza di potercela fare e così è stato. Anche stavolta mi aspetto un incontro difficilissimo, perché giocare al Camp Nou è sempre complicato. L’Inter in Champions non è partita come voleva, ma in campionato sta facendo grandi cose. Non è facile vincere 6 gare su 6: ci riesci solo se hai una grande forza dentro. Conte non lo conosco bene, ma è un ottimo allenatore che ha trasmesso una mentalità vincente al gruppo. È impressionante quello che ha fatto finora ed è sicuramente un tecnico di livello mondiale. Mi auguro possa essere l’uomo giusto per riportare l’Inter a vincere. Di certo ha posto le basi per una stagione importante. All’Inter c’è grande concorrenza, ma Lautaro è un giocatore di livello. Si toglierà parecchie soddisfazioni. Lukaku? In effetti siamo diversi, ma Lukaku è un attaccante importante e ha iniziato bene la stagione. Segnerà molto, ne sono certo“.

Foto: Rizky AR Twitter