Milito: “Lautaro come me con il Bayern? Glielo auguro. Se lo merita”

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara tra Manchester City e Inter.

Queste le sue parole: “Vedere tanti tifosi qui allo stadio mi fa venire in mente tanti ricordi. Lautaro? Ci ho parlato, ho un grandissimo rapporto con lui, vederlo giocare partite del genere mi rende felice. Spero possa ripetere quanto fatto da me con il Bayern, una doppuetta decisiva. È un grande giocatore speriamo che possa portare lui la coppa a Milano”.

