Milito: “Lautaro all’Inter grazie a me? Vi spiego com’è andata veramente. La finale di Champions ha dato la fiducia necessaria per affrontare al meglio quest’anno”

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter e oggi dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di As in vista del match di Champions in programma stasera tra i nerazzurri e l’Atletico Madrid. La sua intervista però è partita con un retroscena curioso riguardante l’arrivo a Milano nel 2018 di Lautaro Martinez: “Io decisivo per il suo passaggio all’Inter? No, non è andata così. Lautaro si vende da solo perché è un giocatore straordinario. È vero che l’Atletico era interessato e che c’erano trattative, ma l’Inter si è subito impegnata, è andata in Argentina e ha chiuso l’operazione.”

Ma ora stiamo vedendo la versione migliore del Toro?

“La sua crescita è logica, ha un’età diversa. Inoltre ora è capitano, ha vinto il Mondiale con l’Argentina, ha sfiorato la Champions League segnando gol importanti… L’esperienza accumulata ne fa un riferimento.”

Cosa si aspetti dalla partita di stasera?

“Una partita equilibrata e complicata, nella quale l’Inter dovrà essere intelligente. I nerazzurri avrebbero dovuto segnare più gol all’andata, perché hanno fatto una grande prestazione. L’Atletico non arriva nel migliore dei modi, è insolito che perda così tante partite, ma è comunque un’ottima squadra e può battere chiunque.”

Come spiega la crescita dell’Inter con Inzaghi?

“Sono tre anni che sviluppano il loro gioco e hanno formato una squadra con esperienza e qualità. Giocare l’ultima finale di Champions League, anche se persa, ha dato alla squadra la fiducia necessaria per affrontare quest’anno come sta facendo. Sembra che si giochi a memoria e chi arriva si abitua presto a ciò di cui ha bisogno la squadra.”

Foto: Twitter F.C. Inter