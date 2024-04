Milito: “Ho dato tutto per l’Inter. Vestire la maglia nerazzurra è stato incredibile”

L’ex attaccante dell’Inter Diego Milito, simbolo dell’annata del triplete nerazzurro, è stato intervistato dai canali ufficiali del club meneghino in occasione del Matchday Programme della gara odierna che gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno con il Cagliari, dichiarando quanto segue:

“L’Inter è una squadra speciale, ho un grandissimo amore per questi colori che mi hanno fatto vivere dei momenti indimenticabili. Vestire questa maglia è stato incredibile, fin da bambino si sogna di poter giocare per una squadra così forte, io ho avuto questa grande possibilità e me la sono goduta lasciando sempre tutto per questa maglia. Questa Inter? È fortissima, sta facendo grandi cose, è una grande squadra con dei valori importanti. Ho tanto affetto per Lautaro, Calhanoglu sta facendo una grande annata così come Thuram, poi c’è Barella e tanti altri giocatori di talento”.

Foto: Twitter Inter