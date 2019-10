Milinkovic-Savic: “Voglio vincere l’Europa League con la Lazio. Futuro? Sto bene qui”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celtic in Europa League. Queste le sue parole: “Lo stadio sarà pieno, a me piace così come alla squadra. Luis Alberto e due attaccanti? Ci intendiamo, quest’anno abbiamo iniziato l’anno bene e ci capiamo tutti insieme e andremo avanti con ottime prestazioni. Se mi piacerebbe respirare l’atmosfera Champions? Sì e non vedo l’ora già di giocare domani. Futuro? Mi trovo bene, sto bene qui. Europa League o qualificazione in Champions? Voglio vincere l’Europa League, così vai anche in Champions”, ha concluso Milinkovic-Savic.

Foto: Twitter ufficiale Lazio