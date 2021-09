Milinkovic Savic: “Vogliamo battere il Milan. Sarri? Mi piace la sua filosofia”

A pochi minuti dalla gara contro il Milan, Sergej Milinkovic-Savic è intervenuto al microfono di DAZN. Di seguito le parole del centrocampista della Lazio.

Su Milan-Lazio

“Abbiamo fatto due partite ottime, oggi veniamo qui e cercheremo di vincere ancora per arrivare a tre successi di fila. Vedrete una Lazio coraggiosa? Facciamo sempre quello che abbiamo fatto finora, andremo su a pressarli. Sappiamo che il Milan gioca tanto anche sulle ripartenze, ma noi non cambieremo nulla”.

Su Sarri

“La filosofia di Sarri è molto diversa da quella degli anni scorsi. Mi trovo bene, faccio sempre ciò che mi chiede il mister. Si lavora tanto palla a terra, come piace a me, quindi non devo saltare più tanto. Sono felice di giocare palla a terra”.

Foto: Instagram Milinkovic Savic