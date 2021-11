Milinkovic-Savic: “Vlahovic? Non è bravo. E’ eccezionale. Diventerà un grande campione”

Il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, ai canali ufficiali della FIFA ha parlato del connazionale, Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che sta trascinando anche la Serbia.

Queste le parole del centrocampista: “Vlahovic? Non è bravo, è eccezionale. Sono abbastanza certo che le statistiche lo confermerebbero, considerando la sua età. Tuttavia, penso che sia il tipo di giocatore che si infastidisce ancora quando non gioca bene, quindi migliorerà sicuramente e farà parlare il mondo di lui, che è qualcosa che mi piace di lui. Sia in allenamento che in partita, non prende mai alla leggera quando perde un’occasione, quindi ha fame di gol e di vittorie. Mi piace come vuole mettersi alla prova, quindi penso che sia destinato a diventare uno dei grandi campioni”.

Foto: Twitter Lazio