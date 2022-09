Milinkovic-Savic: “Sono rimasto con il sorriso. Permanenza con la Champions? Non penso al futuro”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Feyenoord, il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è tornato a parlare anche delle voci di mercato di questa estate: “Come ho vissuto questa estate? Come quelle prima, avete sempre parlato di mercato ma sono sempre rimasto qui. Mi sono riposato bene, ho fatto una buona preparazione e sono partito bene. Tutto qui, dobbiamo migliorare nella mentalità come abbiamo visto nell’ultima partita e tornare a essere quelli che siamo”. E sul futuro ha aggiunto: “Se la Lazio entra in Champions rimango qua? Non ho pensato a cosa faccio il prossimo anno. Da calciatore è difficile guardare così lontano. Purtroppo ci ho giocato solo un anno, è un peccato, mi aspettavo di poterla giocare di più. Abbiamo voglia di rifarci con tutta la squadra”.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram