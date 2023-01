Milinkovic-Savic: “Siamo sulla strada giusta, dobbiamo mantenere questa mentalità”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediasetper commentare il successo sul Bologna in Coppa Italia: “Non prendere gol da due partite è una bella cosa, siamo sulla strada giusta e dobbiamo mantenere questa mentalità”. Poi prosegue: “Quando sbagli un gol non pensi tanto, sei dispiaciuto. Lo tengo per la prossima volta, spero di fare gol così con me la prenderò con il palo”.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic