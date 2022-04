Milinkovic-Savic show, numeri fantastici: 9 gol e 9 assist

Straordinario Milinkovic-Savic. Il sergente anche oggi ha messo in mostra i suoi numeri, da top player. Con il gol del 2-0 contro il Sassuolo, il serbo ha raggiunto i 9 gol e 9 assist. Come riporta OptaPaolo, per Milinkovic si tratta di un nuovo record personale di partecipazioni attive in una singola stagione di Serie A. Numeri che lo eleggono tra i migliori centrocampisti d’Italia e anche d’Europa. Maurizio Sarri se lo coccola, la Lazio si affida a lui per il rush finale di stagione. L’obiettivo europeo è ancora alla portata, la doppia cifra è ad un passo.

FOTO: Twitter Lazio