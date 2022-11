Milinkovic-Savic: “Onana è più forte di Handanovic. Ha un grande futuro davanti”

Vanja Milinkovic-Savic, portiere della Serbia e del Torino, ha parlato della gara contro il Camerun di domani, che vedrà la sfida con il colleha dell’Inter, Onana.

Queste le sue parole: “Penso sia un ottimo portiere, ha un futuro brillante davanti a sé. È riuscito a prendere il posto di Handanovic, oggi ritengo sia più forte dello sloveno. I complimenti mi aiutano ad avere fiducia in me, ma la partita con il Brasile non ci ha regalato punti, e quindi non posso che guardare avanti”.