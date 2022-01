Milinkovic-Savic: “Occasione persa. Champions? Dobbiamo crederci ancora”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “E’ un’occasione persa perché dovevamo vincere a tutti i costi: non credo che riaffronteremo un’Atalanta senza i suoi migliori giocatori. Forse l’unica positiva è non aver preso gol. Potevamo guadagnare punti sul quarto posto e invece non siamo riusciti a segnare”.

Sulla Champions: “Quello è l’obiettivo dal primo giorno, dobbiamo crederci: abbiamo perso qualche punto ma ora dobbiamo prepararci al meglio perché abbiamo un calendario duro. Queste due settimane ci serviranno per migliorare qualcosa che non sta andando bene”.

Foto: Twitter Lazio