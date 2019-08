Milinkovic-Savic: “Non ho mai parlato dello United. Futuro? C’è ancora tempo e se…”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio attualmente fuori per infortunio, ha parlato ai microfoni di Sport Plus: “Non mi sentirete mai dire che voglio lasciare la Lazio. Non ho mai parlato di un possibile trasferimento al Manchester United, erano solo voci. Non mi pesa la situazione perché so che c’è ancora tempo per un eventuale trasferimento e se qualcosa deve accadere, accadrà. Per ora non c’è nulla e stiamo andando avanti. Nuovi impegni mi stanno aspettando nella Lazio”.

Foto: Lazio Twitter