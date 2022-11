Milinkovic-Savic: “Non abbiamo gestito un vantaggio enorme. Ora dobbiamo sperare che il Brasile batta la Svizzera”

Il centrocampista della Serbia e della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha commentato alla Rai il 3-3 contro il Camerun, dopo che la sua Nazionale era stata avanti anche sul 3-1.

Queste le sue parole: “Ovviamente siamo delusi, eravamo stati bravi a ribaltare il loro gol, e poi abbiamo trovato il 3-1 a inizio ripresa. Poi abbiamo smesso di giocare, abbiamo gestito male, abbiamo fatto errori in fase difensiva e li abbiamo pagati a caro prezzo. Abbiamo ottenuto un punto, che ci tiene ancora in vista, ma solo se la Svizzera perde con il Brasile, o quanto meno non vince. Dovessero vincere gli svizzeri stasera, penso che saremo quasi certamente fuori”.

Foto: Instagram personale