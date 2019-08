Milinkovic-Savic: “L’infortunio non è terribile, tornerò presto. Futuro? Il mercato inglese è chiuso…”

Milinkovic–Savic, centrocampista della Lazio infortunatosi nei giorni scorsi, ha parlato del suo problema fisico e non solo: “L’infortunio non è così terribile come si dice. So quanto ci vuole per recuperare e non vedo l’ora di ritornare in campo tra pochi giorni. Il mercato inglese è terminato, quindi abbiamo chiuso anche la storia di Manchester. Non mi sono mai innervosito per tutto quello che è stato scritto. Sono concentrato nel prepararmi alla prossima stagione nel miglior modo possibile. Non penso alla fine del mercato, è stato scritto molto, ma so dove è la mia testa e con chi sono sotto contratto”.

Foto: Lazio Twitter