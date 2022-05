Milinkovic-Savic: “Io sottovalutato? Non ci penso. Vivo giorno per giorno, non mi preoccupa il futuro”

Quella che si sta per concludere è stata l’annata migliore di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, ai microfoni di Dazn, ha parlato della sua stagione: “Da qualche anno, lo dicono le statistiche, gioco un po’ meglio. Se mi sento sottovalutato? Non penso a questa cose, quando finisco la partita se ho tempo la vedo di nuovo e poi decido se ho fatto bene o no, sono onesto con me stesso. Nei movimenti senza palla sono cresciuto molto in questi anni. Piano piano ho lavorato e quest’anno si possono vedere i risultati. Con i giocatori più bassi faccio più fatica perché devo abbassarmi anche io. Da chi prendo spunto? Guardo sempre Thiago del Liverpool. Alcuni movimenti del corpo li ho sviluppati grazie al futsal, sport che ho praticato da bambino. Io simile a Pogba? Da lui ho appreso tanto all’inizio quando sono arrivato in Italia e lui era alla Juventus. È alto come me, ha tecnica e già faceva la differenza. Io tra cinque anni? Non penso così tanto al futuro, vivo giorno per giorno e non penso troppo alle cose. Pallone d’Oro? Certo che mi piacerebbe”.

FOTO: Twitter Lazio