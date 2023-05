Milinkovic-Savic: “Il mio futuro? Ho ancora un anno di contratto, parlerò con la Lazio a fine stagione”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese, dove si è espresso anche sul futuro.

Queste le sue parole: “Una giornata bella, poteva finire ancora in una maniera più bella, eravamo in vantaggio, abbiamo rischiato molto di rovinare una serata così, per fortuna ho segnato io, non importa, abbiamo vinto e festeggiamo tante cose. Champions? Abbiamo fatto una bella stagione, dal primo giorno era quello l’obiettivo, avevamo quello in testa. Abbraccio Radu? Gli ho detto ‘boss se segno vengo subito da te’, l’ho abbracciato come lui ha fatto con me quando sono arrivato e sarà per sempre un fratello maggiore per me. E’ dura spiegare, da due anni giochiamo in maniera nuova, ci siamo abituati, ne ho fatti 9, l’anno scorso 11, il mister ci ha dato una mano”.

Sul futuro? “Vediamo, ho detto sempre ho un altro anno, si parla alla fine, abbiamo detto facciamo bene arriviamo in Champions, poi dopo si parla, abbiamo un’altra partita e dopo si vede”.

Foto: twitter Lazio