Milinkovic-Savic: “Il Galatasaray ha fatto un muro e il pallone non voleva entrare. Non è andata come volevamo”

Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky dopo lo 0-0 contro il Galatasaray: “Non è andata come volevamo. Abbiamo provato a vincere ma purtroppo non è andata come volevamo. Loro si sono messi dietro, hanno fatto un muro e il pallone non voleva entrare. Sapevamo che se andava male dall’inizio era dura vincerla. C’era un po’ di pressione essendo costretti a vincere. E oggi non è sembrato che volessimo provare a vincere da subito”.

FOTO: Twitter Serie A