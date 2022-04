Milinkovic-Savic: “Gol al Torino nel 2018 tra i più belli. Spero di segnare ancora domani”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato al Match Program dei biancocelesti, ricordando il gol stupendo segnato nel 2018 contro il Torino, avversaria di domani sera dei capitolini.

Queste le sue parole: “Il gol del 2018 con il Torino? Ricordo perfettamente sia il gol che il momento del tiro. Non so se fu la mia rete più bella con la maglia della Lazio, visto che per fortuna ne ho realizzate tante, sicuramente però fu uno dei gol che ricordo maggiormente ancora oggi e uno dei più belli. Mi servirebbe un po’ di tempo per decidere il migliore. Peccato solo che non ci regalò la vittoria, spero che questa volta vada diversamente. Quella rete poi arrivò sotto la Nord, piena come sempre. Sono sicuro che anche questa volta ci sarà tanta gente allo stadio: abbiamo bisogno dei tifosi, con loro è più semplice giocare e vincere”.

Foto: Twitter Lazio