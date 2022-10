Milinkovic-Savic dopo la Juve: “Ci è mancato solo il gol, nient’altro”

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel, il portiere granata, Vanja Milinkovic-Savic, ha analizzato così la sconfitta rimediata nel derby contro la Juventus: “Ci è mancato solo il gol, nient’altro. Dovevamo solo sbloccare la partita. Sono contento della mia prestazione così come di quella di tutti i miei compagni. Come ho detto ci mancava solo fare gol, la cattiveria negli ultimi metri per portare la partita dalla nostra parte. Purtroppo è stato il contrario. Ho la sensazione che non ci siamo sui calci piazzati, non siamo mai riusciti a sbloccare la partita su quelle situazioni e a volte sbagliamo anche sulle situazioni avversarie. Dobbiamo migliorare in quello, abbiamo lavorato con l’allenatore su questi episodi e quindi dobbiamo solo fare meglio. Ci manca solo vincerlo. Quando vedi i tifosi, quanto ci tengono, dispiace non riuscire a vincere”.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic