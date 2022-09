Milinkovic-Savic: “Con Sarri ho imparato cose che mi mancavano con Inzaghi”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Feyenoord, il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato anche del suo rapporto con Maurizio Sarri e del prossimo Mondiale che lo vedrà impegnato con la maglia della Serbia: “Guardo di arrivare a novembre pronto, con tante partite già giocate, dovrò arrivare nella migliore condizione possibile per aiutare la mia Nazionale. Con Sarri ho imparato tanto, alcune cose che mi mancavano con Inzaghi, il mister mi ha aiutato sugli aspetti tattici su cui prima non ero così bravo”.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram