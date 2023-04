Milinkovic-Savic apre tra le proteste, Rabiot risponde: 1-1 all’intervallo tra Lazio e Juve

Termina con il punteggio in perfetta parità la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Juventus: 1-1. Un primo tempo che ha visto i biancocelesti fare la partita e i bianconeri difendersi con ordine cercando di colpire in ripartenza. Il primo squillo della partita arriva dopo 5′, ma il tiro di Luis Alberto non crea particolari problemi a Szczesny, nonostante la grande potenza. Due minuti dopo, però, arriva la risposta della Juve, ma il colpo di testa sorvola la traversa. La Lazio torna in avanti con il tentativo al volo di Ciro Immobile, ma il portiere bianconero è ancora attento e respinge il tentativo del centravanti italiano. La gara si sblocca al 38′ con la rete di Milinkovic-Savic. Un gol che ha scatenato le proteste della panchina bianconera per un presunto fallo da parte del centrocampista serbo su Alex Sandro. Discussione che ha portato l’espulsione di un membro dello staff bianconero, oltre che dell’ammonizione di Bonucci. Una rabbia che la squadra bianconera mette anche in campo. E al 42′ arriva la rete del pareggio di Rabiot sugli sviluppi di calcio d’angolo. Termina così 1-1 la prima frazione di gioco all’Olimpico.

Foto: Twitter Lazio