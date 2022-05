Milinkovic-Savic: “A inizio stagione il mio obiettivo è sempre la Champions, ma questa volta abbiamo sbagliato spesso”

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio maturato contro la Juventus: “Sono contento per aver ottenuto il punto che ci ha portato aritmeticamente in Europa, era l’obiettivo oggi quando siamo arrivati. Ora facciamo una bella settimana e prepariamo l’ultima partita, spero che vengano tanti nostri tifosi perché saremo in casa. A inizio stagione dico sempre che l’obiettivo è la Champions League, questa volta abbiamo sbagliato spesso, ma negli ultimi mesi siamo cresciuti e abbiamo raggiunto l’Europa League.

Sapevamo che questa’annata sarebbe stato dura perché c’erano stati tanti cambiamenti, ma sono sempre stato tranquillo, parlavo con i ragazzi e gli dicevo che era arrivato un grande nome e le cose sarebbero migliorate. Forse è successo un po’ tardi, ma va bene così“.

Foto: Twitter Lazio