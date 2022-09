Milinkovic, più della metà dei suoi assist li ha forniti a Immobile. Il dato

La Lazio è uscita vincente dalla sfida casalinga contro il Verona. Il gol di Luis Alberto è arrivato nel corso del recupero, ma quello che ha sbloccato la partita, mettendola sui binari giusti, è stato Ciro Immobile. L’attaccante ha portato la sua squadra in vantaggio al 68′, con una rete che, oltre a lui, coinvolge il solito Milinkovic. Il centrocampista serbo ha servito il compagno, che ha poi colpito la palla di testa, mettendola alle spalle di Montipò. Tra i due c’è un’indubbia sintonia. E le statistiche lo confermano. Come riporta Opta, infatti, il classe ’95 ha fornito a Immobile 23 dei suoi 41 assist in Serie A, almeno 7 in più rispetto a quanto fatto da qualsiasi altro giocatore per un compagno di squadra nel massimo campionato, dal 2016/17 (da quando giocano insieme alla Lazio).

Foto: Instagram Milinkovic-Savic