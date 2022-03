Milik, una media gol da paura. Il bomber polacco è tornato e ha eguagliato Papin

Nella notte europea di coppe, è tornata a brillare una vecchia stella del calcio italiano. Vecchia non per l’età, perché Arek Milik ha appena compiuto 28 anni ed è ancora nel pieno della sua carriera da affermato bomber. Per l’ex Napoli, con la doppietta messa a segna ieri nella vittoria del suo Marsiglia contro il Basilea, è arrivato un doppio traguardo da festeggiare.

Milik è diventato il primo calciatore dopo Papin a segnare cinque reti consecutive in Europa con l’OM, ma ha anche migliorato notevolmente la sua media gol. Il polacco, da inizio stagione, ha totalizzato 18 reti in 28 partite: cinque in Ligue 1, quattro in Europa League, cinque in Coppa di Francia e quattro in Conference League. Tutto questo in soli 1808 minuti in stagione. Milik segna 1 gol ogni 100 minuti, quasi un centro a partita. Numeri che hanno tutto il sapore di una vera e propria rinascita dopo i problemi fisici accusati nel corso della sua carriera italiana.

FOTO: Twitter OM