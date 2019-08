Milik spreca, Rakitic no. Un bel Napoli perde 2-1 contro il Barcellona

Napoli e Barcellona hanno entusiasmato per la qualità del gioco prodotto e per le innumerevoli azioni da gol create. Ha vinto il Barcellona, alla fine, con Rakitic, dopo il botta e risposta iniziale Busquets-Callejon. Barcellona in vantaggio al 40′ con Busquets grazie a un tiro da fuori. Immediata la reazione dei partenopei che pareggiano subito i conti grazie a Callejon, con il tiro dell’esterno spagnolo che è stato deviato da Umtiti. Nella ripresa si alzano i ritmi con le due squadre che vanno vicino al gol prima con Milik e poi con il palo di Dembélé. Nel finale è stato con un altro tiro da fuori di Rakitic a regalare il successo a Valverde. Il collettivo di Ancelotti, in ogni modo, ha confermato quanto di buono fatto già vedere nelle amichevoli vinte contro il Liverpool e il Marsiglia. Per un’ora abbondante, il Napoli ha messo in difficoltà i catalani, ma ha evidenziato il problema di sempre: la poca concretezza sottorete.