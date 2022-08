Milik si presenta alla Juve: “Pronto per questa fantastica sfida”. Il post social

Ieri ha svolto le visite mediche, questa mattina è giunta l’ufficialità. Ora Milik è un giocatore della Juventus e può iniziare una nuova avventura in Italia dopo quella di Napoli. L’attaccante ha condiviso su Instagram il primo scatto con la maglia bianconera, per poi aggiungere: “Eccoci Juventus. Pronto per questa nuova fantastica sfida”.

Foto: Instagram Milik