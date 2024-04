Milik: “Si era messa male. Abbiamo sofferto. Ora c’è la finale, partita importante per la stagione”

Arek Milik, attaccante polacco che ha portato la Juve in finale di Coppa Italia, ha parlato a Mediaset dopo la partita.

Queste le sue parole: “Sì era messa male la partita, abbiamo sofferto abbastanza, la Lazio è comunque una buona squadra, soprattutto in casa, ci hanno messo in difficoltà, però siamo contenti che tra qualche settimana torniamo qui a Roma per giocare la finale. Anche un altro obiettivo è giocare nella Supercoppa, siamo anche lì, siamo contenti di questo. Ovviamente sappiamo che dobbiamo fare meglio, possiamo fare meglio, però apprezziamo questo, di andare in finale, e siamo felici”

Cosa si prova ad entrare in campo e a segnare subito un gol importantissimo? “Sono contento soprattutto perchè sono tornato dopo l’infortunio e ho avuto la possibilità di giocare qualche minuto, la prima palla, Weah ha fatto un buon cross, mi sono trovato bene e ho fatto gol. Però sono contento per la squadra, per il nostro club, per la vittoria e soprattutto per i tifosi che ci sostengono ovunque, è una bella cosa”.

Ora la finale: “C’è una partita più importante per la stagione per noi, aspettiamo tra qualche settimana per portare un po’ gioia a questo club, a questa società, a noi stessi, nient’altro, sono molto contento”.

Foto: twitter Juventus