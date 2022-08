Milik: “Questa squadra al completo può battere tutti. Possiamo lottare per qualsiasi obiettivo”

Arek Milik trova il gol in Serie A dopo oltre 2 anni. L’attaccante polacco della Juventus, a Dazn, ha parlato a fine gara del gol e degli obiettivi dei bianconeri.

Queste le sue parole: “Il gol? I difensori mi hanno lasciato un po’ di spazio, ho avuto tempo per girarmi e ho ricevuto anche una bella palla da Miretti. Sono felicissimo, è bello segnare con questa maglia e sono molto contento”.

La panchina con Kostic, Di Maria e Milik e la coppia Pogba-Paredes in tribuna?

“Di qualità ce n’è tantissima… Abbiamo un po’ di problemi con gli infortuni, ma penso che quando tutti staranno bene avremo una squadra forte e potremo battere tutti e lottare per vincere tutto”.

Che Milik è tornato in Italia?

“Non voglio parlare del passato… Io sono felice di essere qua, spero di migliorare e diventare un giocatore più forte, ho tanta fame e questo è il punto di partenza. La dedica del gol? Per la mia ragazza in tribuna”.

