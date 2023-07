Milik: “Questa maglia ha un peso diverso dalle altre. Gli infortuni non mi hanno tolto così tanto”

Arkadiusz Milik è tornato a parlare della sua scelta di voler rimanere alla Juventus dopo il prestito dello scorso anno. Ora il polacco è un giocatore a tutti gli effetti bianconeri: “Non volevo andare da nessuna altra parte, questa maglia ha un peso diverso dalle altre. Avevo scelto la Juve già un’estate fa e mi sono trovato molto bene. Possiamo fare più punti dell’anno scorso. L’ambizione, mia e del club, è quella di vincere dei trofei” ha detto l’ex Napoli a La Gazzetta dello Sport. Sugli infortuni: “Ti penalizzano, ti tolgono fiducia, ma nonostante tutto sono in uni dei club più importanti al mondo, quindi posso dire che le cose sono andate come volevo. Gli infortuni non mi hanno tolto così tanto”. “Non mi sento – continua Milik – una seconda scelta. Non guardo i social, non leggo, vado in campo e mi gioco le mie carte”. Poi, su Giuntoli e Bonucci: “Giuntoli l’ho trovato entusiasta e positivo. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Per quanto riguarda Bonucci, sono decisioni tecniche che non posso permettermi di commentare”. Infine, sul campionato: “Il Napoli ha vinto una volta e può farlo ancora. Difficile dire chi sia la favorita. Tra le squadre che possono contenere i partenopei ci metto le due milanesi, noi e le due romane”.

Foto: Instagram Milik