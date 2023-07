Milik: “Non so se sarò la prima scelta, non sarà facile come l’anno scorso giocare tutte le partite”

Arkadiusz Milik ha presentato il Soccer Champions Tourche vedrà protagonisti i bianconeri negli Stati Uniti dal 22 luglio al 2 agosto con tre amichevoli da disputare contro Barcellona (22 luglio), Milan (27 luglio) e Real Madrid (2 agosto). Il centravanti della Juventus ha iniziato il suo intervento parlando della competizione per una maglia da titolare in attacco: “Non so se sarò la prima scelta, non so come sarà la formazione. Ci sono tanti giocatori e in tanti combattiamo per il ruolo. Non sarà facile come l’anno scorso giocare tutte le partite, abbiamo tanti giocatori con tanta qualità che possono segnare tanti gol. Ci sarà competizione, positiva, alla fine però la squadra è l’elemento più importante. Certamente voglio giocare, ma deciderà l’allenatore chi scenderà in campo”.

Foto: Instagram Milik