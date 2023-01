Milik: “Non abbiamo giocato bene, ma l’importante è la vittoria”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Arkadiusz Milik, autore del gol vittoria bianconero, ha così parlato del successo ottenuto contro la Cremonese: “Siamo molto felici per questa vittoria, era importante iniziare bene l’anno. Non abbiamo giocato bene oggi, ma quello che conta è la vittoria. Andiamo avanti così. Sto facendo bene sulle punizioni, così come Vlahovic, chi se la sente tira“. Poi prosegue: “Ci mancano ancora tanti compagni, non siamo tutti al completo e ci vuole ancora qualche settimana. Quando saremo al completo faremo bene”.

Foto: Instagram Milik