Arkadiusz Milik ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in bianconero siglando due gol in due partite. Al termine di Fiorentina-Juventus, il bomber polacco ha così commentato il match pareggiato per 1-1 contro al Franchi: “Mi dispiace che il mio gol non sia bastato, ma ora testa alla prossima”.

Foto: sito Juventus